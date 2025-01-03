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  • Волочкова о сливе видео с Овечкиным: «Вторжение в личную жизнь. Любой человек может ругаться матом, пить. Саша принес славу России! Благоразумные люди поймут, что его подставили»
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Волочкова о сливе видео с Овечкиным: «Вторжение в личную жизнь. Любой человек может ругаться матом, пить. Саша принес славу России! Благоразумные люди поймут, что его подставили»

Анастасия Волочкова высказалась о сливе видео с ругающимся Александром Овечкиным.

После матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Бостоном» (3:1) в соцсетях появилось видео, на котором 39-летний форвард заявил, что они «####### (обыграли), ##### (блин), «Бостон», а также пожелал после Нового года «прийти в себя, открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться».

Ранее появилась информация, что видео с Овечкиным слили его знакомые из закрытой группы в мессенджере.

«Людей, кто сливает такое, надо привлекать к ответственности. Это вторжение в личную жизнь. Любой человек в своей личной жизни может ругаться матом, пить, если это происходит в его свободное время.

Саша Овечкин добился нереальных высот, принес славу нашей России! Меня тоже подставлял Джигурда много раз, что мне приходилось отмываться. Он был другом, я не ждала от него таких подстав.

Уверена, что это видео не повлияет ни на карьеру Саши, ни на отношение болельщиков к нему. Он уже зарекомендовал себя как великий спортсмен.

Благоразумные люди поймут, что его подставили злые и завистливые люди, моральные уроды», – сказала заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoМатч ТВ
Анастасия Волочкова
logoВашингтон
брань
алкоголь и спорт
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