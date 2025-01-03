Фетисов об Овечкине: «Пример спортивного долголетия и мужского характера, олицетворение нашего хоккея. С каждым днем у него все больше фанатов во всем мире»

Вячеслав Фетисов поделился мнением об Александре Овечкине.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 39-летний форвард «Вашингтона » набрал 28 (18+10) очков в 22 матчах.

«Саша большой молодец. Он сейчас является примером спортивного долголетия, мужского характера, он олицетворяет весь наш хоккей на протяжении десятилетий.

Я поздравлял его перед Новым годом, он в хорошем настроении. С каждым днем у него появляется все больше и больше фанатов не только в нашей стране, но и во всем мире», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Овечкин об игре после травмы: «Стараюсь проводить короткие смены и выкладываться в каждой из них. В конце концов ты забрасываешь и чувствуешь себя намного лучше»