Фетисов об Овечкине: «Пример спортивного долголетия и мужского характера, олицетворение нашего хоккея. С каждым днем у него все больше фанатов во всем мире»
Вячеслав Фетисов поделился мнением об Александре Овечкине.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 39-летний форвард «Вашингтона» набрал 28 (18+10) очков в 22 матчах.
«Саша большой молодец. Он сейчас является примером спортивного долголетия, мужского характера, он олицетворяет весь наш хоккей на протяжении десятилетий.
Я поздравлял его перед Новым годом, он в хорошем настроении. С каждым днем у него появляется все больше и больше фанатов не только в нашей стране, но и во всем мире», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Овечкин об игре после травмы: «Стараюсь проводить короткие смены и выкладываться в каждой из них. В конце концов ты забрасываешь и чувствуешь себя намного лучше»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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