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Овечкин об игре после травмы: «Стараюсь проводить короткие смены и выкладываться в каждой из них. В конце концов ты забрасываешь и чувствуешь себя намного лучше»

Александр Овечкин прокомментировал свою игру после восстановления от травмы.

39-летний нападающий пропустил 16 матчей из-за перелома ноги. В четырех играх после возвращения россиянин забил 3 гола.

«Когда пропускаешь так много матчей, то стараешься проводить короткие смены, выкладываться в каждой игре, в каждой смене, почувствовать шайбу.

В некоторых матчах у тебя не так много возможностей забить, но в конце концов ты забрасываешь и чувствуешь себя намного лучше», – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Флери об Овечкине: «Он забил мне столько голов – я здорово ему помог. Нравится, как мы сражались на протяжении многих лет. Повезло, что я играл в его время»

Овечкина не остановить! Забил любимому вратарю – до Гретцки всего 23 шайбы

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВашингтон
травмы
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