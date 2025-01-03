Александр Хаванов: «Кочетков – «занятой» вратарь. Такие голкиперы бегают за шайбой, начинают атаки, активно идут в борьбу. Среди россиян таких немного, тем приятнее видеть его игру»

Александр Хаванов оценил игру голкипера «Каролины» Петра Кочеткова.

«По моему опыту есть два типа хоккейных вратарей. Одни сами по себе, сидят в домике. А другие – «занятые».

Кочетков – «занятой» вратарь. Такие вратари бегают за шайбой, начинают атаки, активно идут в борьбу. Среди российских вратарей таких немного, и тем приятнее видеть игру Кочеткова .

Это показывает, что российские вратари бывают разноплановые, и что так тоже можно играть в НХЛ », – сказал бывший хоккеист «Сент‑Луиса» и «Торонто», а ныне комментатор Александр Хаванов .