Александр Хаванов: «Кочетков – «занятой» вратарь. Такие голкиперы бегают за шайбой, начинают атаки, активно идут в борьбу. Среди россиян таких немного, тем приятнее видеть его игру»
Александр Хаванов оценил игру голкипера «Каролины» Петра Кочеткова.
«По моему опыту есть два типа хоккейных вратарей. Одни сами по себе, сидят в домике. А другие – «занятые».
Кочетков – «занятой» вратарь. Такие вратари бегают за шайбой, начинают атаки, активно идут в борьбу. Среди российских вратарей таких немного, и тем приятнее видеть игру Кочеткова.
Это показывает, что российские вратари бывают разноплановые, и что так тоже можно играть в НХЛ», – сказал бывший хоккеист «Сент‑Луиса» и «Торонто», а ныне комментатор Александр Хаванов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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