Кочетков пропустил 4 шайбы от «Нью-Джерси», отразив 19 из 23 бросков. Вратарь «Каролины» чередует поражения и победы в последних 9 играх

Петр Кочетков пропустил 4 шайбы от «Нью-Джерси», отразив 19 из 23 бросков.

«Каролина » уступила «Девилс» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

Поражение стало для российского вратаря «Харрикейнс» 5-м в 9 последних играх. При этом на данном отрезке у Петра проигрыши и выигрыши идут по очереди.

Всего в сезоне Кочетков провел 22 игры – 14 побед, 90,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,51, 1 шатаут, 3 результативные передачи.