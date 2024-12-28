Кочетков пропустил 4 шайбы от «Нью-Джерси», отразив 19 из 23 бросков. Вратарь «Каролины» чередует поражения и победы в последних 9 играх
Петр Кочетков пропустил 4 шайбы от «Нью-Джерси», отразив 19 из 23 бросков.
«Каролина» уступила «Девилс» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
Поражение стало для российского вратаря «Харрикейнс» 5-м в 9 последних играх. При этом на данном отрезке у Петра проигрыши и выигрыши идут по очереди.
Всего в сезоне Кочетков провел 22 игры – 14 побед, 90,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,51, 1 шатаут, 3 результативные передачи.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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