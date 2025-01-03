Овечкин о разговоре с Флери по ходу матча: «Я сказал ему: «Мне нужен еще один гол». Он ответил: «У тебя уже есть один»
Александр Овечкин рассказал, о чем говорил с Марком-Андре Флери по ходу матча НХЛ.
«Миннесота» по буллитам обыграла «Вашингтон» со счетом 4:3.
Овечкин забросил одну шайбу. Этот гол стал для него 871-м в НХЛ. Капитан «Кэпиталс» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Вы наклонились и что-то сказали ему после одного из сэйвов. И вы оба начали смеяться. Что вы сказали?
– Я сказал ему: «Мне нужен еще один».
Он ответил: «У тебя уже есть один», – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
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