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Овечкин о разговоре с Флери по ходу матча: «Я сказал ему: «Мне нужен еще один гол». Он ответил: «У тебя уже есть один»

Александр Овечкин рассказал, о чем говорил с Марком-Андре Флери по ходу матча НХЛ.

«Миннесота» по буллитам обыграла «Вашингтон» со счетом 4:3.

Овечкин забросил одну шайбу. Этот гол стал для него 871-м в НХЛ. Капитан «Кэпиталс» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Вы наклонились и что-то сказали ему после одного из сэйвов. И вы оба начали смеяться. Что вы сказали?

– Я сказал ему: «Мне нужен еще один».

Он ответил: «У тебя уже есть один», – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин

Овечкина не остановить! Забил любимому вратарю – до Гретцки всего 23 шайбы

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoМарк-Андре Флери
logoМиннесота
logoНХЛ
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