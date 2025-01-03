Овечкин о разговоре с Флери по ходу матча: «Я сказал ему: «Мне нужен еще один гол». Он ответил: «У тебя уже есть один»

Александр Овечкин рассказал, о чем говорил с Марком-Андре Флери по ходу матча НХЛ.

«Миннесота » по буллитам обыграла «Вашингтон» со счетом 4:3.

Овечкин забросил одну шайбу. Этот гол стал для него 871-м в НХЛ . Капитан «Кэпиталс» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Вы наклонились и что-то сказали ему после одного из сэйвов. И вы оба начали смеяться. Что вы сказали?

– Я сказал ему: «Мне нужен еще один».

Он ответил: «У тебя уже есть один», – сказал нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин .

Овечкина не остановить! Забил любимому вратарю – до Гретцки всего 23 шайбы