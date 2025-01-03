Депутат Журова: «Видела стрим, где американцы обсуждали, какой мощной была бы Россия на ОИ-2026. Если собрать наших лучших из НХЛ и КХЛ – это была бы настоящая «Красная машина»
«Я совершенно уверена в том, что все наши хоккеисты, выступающие в НХЛ, вносят свой достойный вклад в то, чтобы отношение к России в мире менялось в лучшую сторону.
Потому что я видела стрим, в ходе которого американцы сидели и обсуждали, какой бы мощной могла быть сборная России, если бы ее допустили к участию в Олимпийских играх 2026 года.
И неужели мир не хочет увидеть такую сильную команду на Играх? Но это же глупость, это неправильно.
Если собрать всех наших лучших игроков, которые выступают в командах НХЛ и КХЛ, то это была бы настоящая «Красная машина», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Депутат Журова: «За Овечкина болеем всей страной. Он хочет побить все рекорды, мы это только поддерживаем. Пусть забивает»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий