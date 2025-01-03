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Депутат Журова: «Видела стрим, где американцы обсуждали, какой мощной была бы Россия на ОИ-2026. Если собрать наших лучших из НХЛ и КХЛ – это была бы настоящая «Красная машина»

Светлана Журова высказалась о российских хоккеистах и допуске к Олимпиаде-2026.

«Я совершенно уверена в том, что все наши хоккеисты, выступающие в НХЛ, вносят свой достойный вклад в то, чтобы отношение к России в мире менялось в лучшую сторону.

Потому что я видела стрим, в ходе которого американцы сидели и обсуждали, какой бы мощной могла быть сборная России, если бы ее допустили к участию в Олимпийских играх 2026 года.

И неужели мир не хочет увидеть такую сильную команду на Играх? Но это же глупость, это неправильно.

Если собрать всех наших лучших игроков, которые выступают в командах НХЛ и КХЛ, то это была бы настоящая «Красная машина», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Депутат Журова: «За Овечкина болеем всей страной. Он хочет побить все рекорды, мы это только поддерживаем. Пусть забивает»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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