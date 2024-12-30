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Депутат Журова: «За Овечкина болеем всей страной. Он хочет побить все рекорды, мы это только поддерживаем. Пусть забивает»

Светлана Журова высказалась о выступлении Александра Овечкина.

39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (870 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Мы за Сашу болеем всей страной. Он хочет побить все рекорды, и мы это только поддерживаем.

Кто-то из болельщиков расстроился, что он получил травму. Но Саша боец, и реабилитация прошла хорошо.

Пусть забивает, мы будем болеть и ждать реализации рекорда. Круто, что и вся команда начинает играть на него», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
Политика
logoНХЛ
ТАСС
logoУэйн Гретцки
logoСветлана Журова
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