Депутат Журова: «За Овечкина болеем всей страной. Он хочет побить все рекорды, мы это только поддерживаем. Пусть забивает»
Светлана Журова высказалась о выступлении Александра Овечкина.
39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (870 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Мы за Сашу болеем всей страной. Он хочет побить все рекорды, и мы это только поддерживаем.
Кто-то из болельщиков расстроился, что он получил травму. Но Саша боец, и реабилитация прошла хорошо.
Пусть забивает, мы будем болеть и ждать реализации рекорда. Круто, что и вся команда начинает играть на него», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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