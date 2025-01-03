Патрик Руа: «Мне нечем это подкрепить, но «Айлендерс» играют хорошо. Я бы не стал ничего менять». Команда идет 15-й на Востоке
Патрик Руа похвалил качество игры «Айлендерс».
В матче регулярного чемпионата НХЛ команда из Нью-Йорка проиграла «Торонто» со счетом 1:2. «Айлендерс» идут на 15-м месте в Восточной конференции, набрав 35 очков за 39 игр.
«Мне нечем подкрепить то, что я собираюсь сказать, но мы играем в хороший хоккей. Мы не даем соперникам создавать много моментов и достаточно создаем сами. Нам просто нужно лучше бросать.
Я бы не стал ничего менять в нашем подходе. «Айлендерс» проиграли 11 раз в этом сезоне, пропустив меньше 2 шайб», – сказал главный тренер команды Патрик Руа.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Айлендерс»
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