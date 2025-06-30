«Спартак» подписал 32-летнего Локхарта на два года. Форвард провел 8 сезонов в «Куньлуне»
Люк Локхарт перешел в «Спартак» из «Куньлуня».
32-летний нападающий подписал соглашение с московским клубом на два года.
Форвард предыдущие восемь сезонов провел в «Куньлуне».
В прошлом сезоне Люк Локхарт набрал 33 (16+17) очка при полезности «минус 22» в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
На данный момент хоккеист сыграл 446 игр в лиге и отметился 143 (72+71) баллами.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости