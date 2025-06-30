  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Спартак» подписал 32-летнего Локхарта на два года. Форвард провел 8 сезонов в «Куньлуне»
3

«Спартак» подписал 32-летнего Локхарта на два года. Форвард провел 8 сезонов в «Куньлуне»

Люк Локхарт перешел в «Спартак» из «Куньлуня».

32-летний нападающий подписал соглашение с московским клубом на два года.

Форвард предыдущие восемь сезонов провел в «Куньлуне».

В прошлом сезоне Люк Локхарт набрал 33 (16+17) очка при полезности «минус 22» в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

На данный момент хоккеист сыграл 446 игр в лиге и отметился 143 (72+71) баллами.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoЛюк Локхарт
logoСпартак
logoКХЛ
logoКуньлунь Ред Стар
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Забуга о Звягине и «Авангарде»: «Это несправедливость, было недопонимание в коллективе. Лидеры не поддержали главного тренера, прежде всего – легионеры»
13 минут назад
Ротенберг войдет в совет директоров «Динамо» и хочет создать аналог «Хоккейного города» СКА («Mash на спорте»)
3332 минуты назад
Владимир Юрзинов: «Ротенберг живет российским хоккеем 24 часа в сутки – такие люди развития должны работать в каждом клубе КХЛ. Легионеры, скауты НХЛ, агенты – не фундамент хоккея России»
1658 минут назад
«Салават» выменял Корбита у «Спартака» и подписал его на сезон. Форвард набрал 79 очков с учетом плей-офф в прошлом сезоне ВХЛ
4сегодня, 09:21
«Авангард» держит место для Костина под потолком, заявил Сопин: «Клим попросил время для разговора с вариантами в НХЛ»
5сегодня, 09:10
Выбранный «Анахаймом» форвард Маккуин взял 95-й номер в честь персонажа мультфильма «Тачки». Хоккеист посетил Диснейленд после драфта
7сегодня, 08:55Фото
Экблад может выйти на рынок и рассчитывать на зарплату чуть менее 8 млн долларов в год. «Флорида» пыталась дать защитнику 6-7 млн
18сегодня, 08:42
Малкин не оплатил 7 штрафов на 16 тысяч рублей за нарушения ПДД. Он заработал более 140 штрафов в России (SHOT)
51сегодня, 08:30
Генменеджер «Торпедо» о росте потолка зарплат: «Правильный ход, если хотим приближаться к НХЛ. Сейчас КХЛ сложно конкурировать даже за североамериканцев второго эшелона»
14сегодня, 07:50
Отец Бобровского о том, что сейчас мотивирует Сергея: «Третий Кубок Стэнли! Стать первой в XXI веке и за 40 лет династией – лучше не придумаешь. Шансы есть, и серьезные»
1сегодня, 07:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» получил 19-летнего Кочурова от «Салавата» в сделке по переходу Корбита. Форвард набрал 40 очков в 54 матчах прошлого сезона МХЛ
13 минут назад
«Амур» подписал контракт с Петьковым после приобретения прав у «Адмирала». Форвард набрал 6 очков в 38 матчах прошлого сезона КХЛ
сегодня, 09:31
Генменеджер «Вашингтона»: «Мирошниченко имеет шанс быть в составе в следующем сезоне. Нужно провести хороший тренировочный лагерь, показать тренерам, что он готов сделать следующий шаг»
1сегодня, 08:10
«Бостон» отпустит Лауко на рынок свободных агентов. Клуб не будет делать игроку предложение для закрепления прав
сегодня, 07:10
«Ванкувер» пригласил Сафонова в лагерь развития. Ранее клуб выменял права на форварда «Ак Барса» у «Чикаго»
1сегодня, 06:55
Неколенко о «Сибири»: «Вижу, что собираются ребята с характером победителей, мне это очень близко. Хочется еще раз повторить чемпионские эмоции»
1сегодня, 06:40
1-й номер драфта НХЛ Шефер, выбранный «Айлендерс»: «Много слышал о противостоянии клуба с «Рейнджерс». С нетерпением жду возможности обыграть их в каждом матче»
5сегодня, 05:25
Михаил Сергачев: «Я бы очень хотел, чтобы Овечкин сыграл в России. Он захочет, думаю. Мне до возвращения еще далеко»
1сегодня, 05:10
«Баффало» продлил защитника Рэтбоуна на 2 года. Зарплата в НХЛ – 800 тысяч долларов, в АХЛ – 525 тысяч
сегодня, 03:45
«Айлендерс» продлили Жюльена Готье и Фоуди на год. Форварды, выбранные в 1-м раунде драфта в 2016 и 2018 году, подписали двусторонние контракты
сегодня, 03:30