Семен Варламов вышел на лед впервые после травмы.

Вратарь «Айлендерс » не играет с 29 ноября из-за повреждения нижней части тела.

В нынешнем сезоне он провел 10 матчей, отражая в среднем 88,9% бросков при коэффициенте надежности 2,89.

Сегодня Семен Варламов катался впервые после травмы. Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа сообщил, что вратарь не отражал броски на занятии.