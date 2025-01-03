Варламов вышел на лед впервые после травмы. Вратарь «Айлендерс» не играет с 29 ноября
Семен Варламов вышел на лед впервые после травмы.
Вратарь «Айлендерс» не играет с 29 ноября из-за повреждения нижней части тела.
В нынешнем сезоне он провел 10 матчей, отражая в среднем 88,9% бросков при коэффициенте надежности 2,89.
Сегодня Семен Варламов катался впервые после травмы. Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа сообщил, что вратарь не отражал броски на занятии.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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