Агент Бабаев о Толчинском и СКА: «Я попросил отпустить игрока. Не обменять»

Шуми Бабаев надеется, что СКА отпустит Сергея Толчинского без обмена.

Действующий контракт нападающего и петербургского клуба рассчитан до 2028 года.

В прошлом сезоне форвард набрал набрал 16 (7+9) очков в 48 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

– Готов ли СКА отпустить Толчинского?

– Я попросил отпустить игрока, не обменять. Жду ответа в ближайшее время.

– Какие приоритеты у самого Сергея?

– Нам сначала надо разобраться с Питером, а потом я могу думать о приоритетах, потому что при действующем контракте я не имею право вести какие-либо переговоры.

– Есть ли шанс, что Толчинский останется в СКА?

– Это будет зависеть от руководителей, но надеюсь, что нет, – сказал Шуми Бабаев , представитель Сергея Толчинского.