Агент Бабаев о Толчинском и СКА: «Я попросил отпустить игрока. Не обменять»
Шуми Бабаев надеется, что СКА отпустит Сергея Толчинского без обмена.
Действующий контракт нападающего и петербургского клуба рассчитан до 2028 года.
В прошлом сезоне форвард набрал набрал 16 (7+9) очков в 48 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
– Готов ли СКА отпустить Толчинского?
– Я попросил отпустить игрока, не обменять. Жду ответа в ближайшее время.
– Какие приоритеты у самого Сергея?
– Нам сначала надо разобраться с Питером, а потом я могу думать о приоритетах, потому что при действующем контракте я не имею право вести какие-либо переговоры.
– Есть ли шанс, что Толчинский останется в СКА?
– Это будет зависеть от руководителей, но надеюсь, что нет, – сказал Шуми Бабаев, представитель Сергея Толчинского.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
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