Драфт НХЛ-2025 пройдет в новом формате – делегации клубов не соберутся в одном месте, а будут работать из своих офисов

НХЛ впервые проведет децентрализованный драфт.

В 2025 году драфт НХЛ пройдет в Лос-Анджелесе в концертной площадке Peacock Theater.

Проведение мероприятия планируется 27 и 28 июня.

Сообщается, что НХЛ впервые проведет децентрализованный драфт – это формат, при которым представители клубов будут работать из своих офисов, а не приезжать всей делегацией в место драфта.

Этот метод уже используется в НБА, НФЛ и МЛБ.

Согласно первоначальным планам, хоккеисты соберутся в зале вместе с несколькими представителями команд и руководителями лиги.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн должен объявлять о каждом выборе в первом раунде и приветствовать выбранного игрока на сцене.