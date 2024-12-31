Драфт НХЛ-2025 пройдет в новом формате – делегации клубов не соберутся в одном месте, а будут работать из своих офисов
НХЛ впервые проведет децентрализованный драфт.
В 2025 году драфт НХЛ пройдет в Лос-Анджелесе в концертной площадке Peacock Theater.
Проведение мероприятия планируется 27 и 28 июня.
Сообщается, что НХЛ впервые проведет децентрализованный драфт – это формат, при которым представители клубов будут работать из своих офисов, а не приезжать всей делегацией в место драфта.
Этот метод уже используется в НБА, НФЛ и МЛБ.
Согласно первоначальным планам, хоккеисты соберутся в зале вместе с несколькими представителями команд и руководителями лиги.
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн должен объявлять о каждом выборе в первом раунде и приветствовать выбранного игрока на сцене.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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