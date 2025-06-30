Неколенко о «Сибири»: «Вижу, что собираются ребята с характером победителей, мне это очень близко. Хочется еще раз повторить чемпионские эмоции»

Архип Неколенко сказал, что «Сибирь» будет командой с характером победителей.

– С Вадимом Епанчинцевым вы работали в молодежке «Спартака» и вместе выигрывали Кубок Харламова. Готовы вновь вместе повторить такой успех, но уже на взрослом уровне?

– Я вижу, какая команда собирается в Новосибирске – ребята с характером победителей, это мне очень близко. А работа в молодежке «Спартака» с Вадимом Сергеевичем оставила самые лучшие воспоминания. Надеюсь, что в предстоящем сезоне у нас все получится.

– Вы дважды становились обладателем Кубка Гагарина, сначала в СКА, затем в Магнитке. Больше эмоций было от победы в Магнитогорске, в Санкт-Петербурге ведь совсем немного матчей сыграли?

– Да, но в Магнитогорске у меня тоже получился немного скомканный сезон – сыграл полтора раунда в плей-офф и получил травму. Но чемпионские эмоции все равно там были невероятные! Хочется повторить их еще раз с «Сибирью», мы все здесь для этого собрались.

– С Сергеем Широковым вместе играли в Питере – уже тогда общались?

– Конечно! Не близко, ведь я был совсем молодым, но впечатления от общения с ним остались приятные.

– С кем еще из нынешнего состава «Сибири» хорошо знакомы?

– Я скажу так – знаю всех по чуть-чуть, – сказал форвард новосибирцев.