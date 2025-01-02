Ротенберг о дерби: «Билеты на ЦСКА давно проданы, Петербург увидит праздник хоккея. Новички СКА Карпухин и Юдин выйдут в обороне, но все секреты открывать не буду»

Роман Ротенберг поделился ожиданиями от предстоящего армейского дерби.

Матч Фонбет чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА пройдет 3 января в Санкт‑Петербурге.

«Билеты на матч с ЦСКА уже давно проданы. Санкт‑Петербург увидит праздник хоккея. В четверг у нас проходит ледовая тренировка.

Пока все секреты открывать не буду. Но скажу, что вы в матче с ЦСКА увидите наших новичков. Так, в обороне выйдут Илья Карпухин и Дмитрий Юдин », – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг поздравил с Новым годом: «Самое главное – здоровье и семейное благополучие. Желаю всем нам больших побед и веселого настроения!»