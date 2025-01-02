Ротенберг поздравил Знарка с днем рождения: «Настоящий челябинский мужик старой закалки, один из моих хоккейных учителей. Спасибо тебе за честный труд, за трофеи сборной и СКА»
Сегодня бывшему тренеру клубов Фонбет чемпионата КХЛ и сборной России исполнилось 62 года.
«Поздравляю с днем рождения Олега Знарка, одного из самых успешных российских тренеров!
Мы вместе отработали около 5 лет, прошли через многое. Более 500 матчей, бесчисленное количество тренировок в клубе и сборной, Кубок Гагарина-2017 для СКА, золотые медали чемпионатов мира и Олимпиады-2018 для сборной России. Сложно назвать тренера, который бы столько же сделал для нашего хоккея в последние годы.
Знарок из тех тренеров, кто готов ради команды и ради пацанов на все. Настоящий челябинский мужик старой закалки. Хоккеисты это всегда очень уважали и бились за тренера с удвоенной силой.
Для Знарка хоккей никогда не был работой, когда надо приходить на тренировку, как в офис. Он живет хоккеем, горит этим видом спорта и отдает всего себя.
На этом фото мы возле школы, в которой я учился. Могу честно сказать: Знарок – тоже один из моих хоккейных учителей, работа вместе с ним многое дала мне и с тренерской, и чисто с человеческой точки зрения.
Олег Валерьевич, спасибо тебе за честный труд, за трофеи сборной и СКА. Спасибо за интересные разговоры о хоккее, интересные мысли и советы. Пусть твоя любовь к игре никогда не угасает!
Ты уже дал очень много нашему хоккею, и это далеко не предел. С праздником!» – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
Ротенберг о дерби: «Билеты на ЦСКА давно проданы, Петербург увидит праздник хоккея. Новички СКА Карпухин и Юдин выйдут в обороне, но все секреты открывать не буду»
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