Мэттьюс о травме: «Отдых помогает, с каждым днем мне все лучше. Обидно не играть, но я внимателен ко всему, что происходит с организмом»
Ранее американский форвард пропустил 9 матчей из-за повреждения верхней части тела и еще 6 по причине рецидива. Он не играет с 21 декабря, но в среду принял участие в командной тренировке. Характер травмы не раскрывается.
«Было здорово выйти на площадку с парнями. Возможность тренироваться – это очень важно, особенно когда ты выбыл на некоторое время.
Обидно не играть, но я стараюсь быть внимательным ко всему, что происходит с организмом. Чувствую себя хорошо, с каждым днем мне становится все лучше, так что просто продолжим и будем надеяться на положительную динамику.
Отдых помогает. Я не тот человек, который любит стоять на месте, поэтому я стараюсь делать то, что могу, и оставаться в хорошей форме», – сказал Остон Мэттьюс.
Он также заявил, что не уверен, сможет ли полностью избавиться от этой проблемы в этом сезоне.
«Не знаю. Надеюсь, что да, это моя цель. Но это контактный вид спорта, так что иногда случаются вещи, которые ты не можешь контролировать», – сказал нападающий «Торонто».
В текущем сезоне Мэттьюс набрал 23 (11+12) очка в 24 матчах при полезности «минус 2».
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