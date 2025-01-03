Мэттьюс о травме: «Отдых помогает, с каждым днем мне все лучше. Обидно не играть, но я внимателен ко всему, что происходит с организмом»

Остон Мэттьюс рассказал о восстановлении после травмы.

Ранее американский форвард пропустил 9 матчей из-за повреждения верхней части тела и еще 6 по причине рецидива. Он не играет с 21 декабря, но в среду принял участие в командной тренировке. Характер травмы не раскрывается.

«Было здорово выйти на площадку с парнями. Возможность тренироваться – это очень важно, особенно когда ты выбыл на некоторое время.

Обидно не играть, но я стараюсь быть внимательным ко всему, что происходит с организмом. Чувствую себя хорошо, с каждым днем мне становится все лучше, так что просто продолжим и будем надеяться на положительную динамику.

Отдых помогает. Я не тот человек, который любит стоять на месте, поэтому я стараюсь делать то, что могу, и оставаться в хорошей форме», – сказал Остон Мэттьюс .

Он также заявил, что не уверен, сможет ли полностью избавиться от этой проблемы в этом сезоне.

«Не знаю. Надеюсь, что да, это моя цель. Но это контактный вид спорта, так что иногда случаются вещи, которые ты не можешь контролировать», – сказал нападающий «Торонто ».

В текущем сезоне Мэттьюс набрал 23 (11+12) очка в 24 матчах при полезности «минус 2».