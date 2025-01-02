Капризов разделил с Райнхартом 1-е место по голам (56) в регулярке НХЛ в 2024-м. Пойнт – 3-й, Панарин – 10-й, Овечкин – 11-й
Кирилл Капризов и Сэм Райнхарт стали лучшими снайперами в НХЛ в 2024 календарном году.
В минувшем году форварды «Миннесоты» и «Флориды» забросили в регулярном чемпионате по 56 шайб, при этом россиянин провел 75 матчей, а канадец – 84.
Третье место у нападающего «Тампы» Брэйдена Пойнта – 52 гола.
В топ-10 также вошли Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Остон Мэттьюс («Торонто») – по 51, Зак Хайман («Эдмонтон»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Вильям Нюландер («Торонто») – по 46, Микко Рантанен («Колорадо») – 44, Артемий Панарин («Рейнджерс») – 42.
11-е место в списке с 41 шайбой занял капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем