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  • Капризов разделил с Райнхартом 1-е место по голам (56) в регулярке НХЛ в 2024-м. Пойнт – 3-й, Панарин – 10-й, Овечкин – 11-й
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Капризов разделил с Райнхартом 1-е место по голам (56) в регулярке НХЛ в 2024-м. Пойнт – 3-й, Панарин – 10-й, Овечкин – 11-й

Кирилл Капризов и Сэм Райнхарт стали лучшими снайперами в НХЛ в 2024 календарном году.

В минувшем году форварды «Миннесоты» и «Флориды» забросили в регулярном чемпионате по 56 шайб, при этом россиянин провел 75 матчей, а канадец – 84.

Третье место у нападающего «Тампы» Брэйдена Пойнта – 52 гола.

В топ-10 также вошли Леон ДрайзайтльЭдмонтон»), Остон Мэттьюс («Торонто») – по 51, Зак ХайманЭдмонтон»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Вильям Нюландер («Торонто») – по 46, Микко Рантанен («Колорадо») – 44, Артемий Панарин («Рейнджерс») – 42.

11-е место в списке с 41 шайбой занял капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoКирилл Капризов
logoОстон Мэттьюс
logoСэм Райнхарт
logoМиннесота
logoЗак Хайман
logoЭдмонтон
logoТампа-Бэй
logoБрэйден Пойнт
logoНэтан Маккиннон
logoТоронто
logoНХЛ
logoФлорида
logoКолорадо
logoЛеон Драйзайтль
logoРейнджерс
logoАртемий Панарин
logoВильям Нюландер
logoМикко Рантанен
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
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