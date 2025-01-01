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Мэттьюс пропустит 6-й матч подряд. Форвард «Торонто» может вернуться на лед на выходных

Остон Мэттьюс пропустит 6-й матч подряд после рецидива травмы.

Капитан «Торонто» не примет участия в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс», который состоится ночью 3 января.

В среду американский нападающий провел вторую полноценную тренировку с командой после обострения травмы. Он катался в серой, бесконтактной, майке, но участвовал в упражнениях и оставался на льду в течение всего 40-минутного занятия.

Главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби не исключил, что Остон может вернуться в игру на выходных.

Мэттьюс из-за повреждения не играет с 22 декабря. В этом сезоне форвард набрал 23 (11+12) очка в 24 матчах чемпионата. Он четвертый бомбардир команды.

«Мэйпл Лифс» находятся на третьей позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 48 очков в 38 играх.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт НХЛ
logoОстон Мэттьюс
logoАйлендерс
logoНХЛ
травмы
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