Самсонов отразил 21 из 23 бросков «Сиэтла». Победа – 3-я подряд и 8-я в 12 играх в сезоне
Илья Самсонов отразил 21 из 23 бросков «Сиэтла».
Вратарь «Вегаса» вышел в старте на матч с «Кракеном» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для 27-летнего россиянина 3-й подряд и 8-й в 12 играх в текущем сезоне (89,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,97).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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