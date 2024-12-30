Самсонов сделал 1-й шатаут за «Вегас», отразив 31 бросок в матче с «Калгари». Победа – 4-я подряд и 9-я в 13 играх в сезоне

Илья Самсонов сделал 1-й шатаут за «Вегас», отразив 31 бросок «Калгари».

Вратарь «Голден Найтс » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флэймс» (3:0).

Победа стала для 27-летнего россиянина 4-й подряд и 9-й в 13 играх в текущем сезоне лиги (90,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,74).

Всего в регулярках лиги у Самсонова стало 14 матчей на ноль при 184 играх.