Мартемьянов о Дегтяреве: «У него было повышенное внимание к «Амуру». Помню, шайба не шла в ворота, он связался с руководством: «Завтра все в храм». Приехал на молебен с командой»

Андрей Мартемьянов рассказал, что Михаил Дегтярев поддерживал «Амур».

В мае Дегтярев покинул пост губернатора Хабаровского края и стал министром спорта России.

– Этим летом поменялось руководство клуба, покинул пост губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Расскажите про взаимодействие Дегтярева с командой в прошлом сезоне. Как сильно он был вовлечен в дела клуба?

– Команда чувствовала поддержку Дегтярева, скажу честно. Михаил Владимирович стал чиновником федерального уровня, у него сейчас без «Амура» хлопот хватает. Но я надеюсь, что следит за командой, переживает.

Насколько я знаю, он был на матче «Динамо» с «Амуром » в Москве. Не знаю, по работе или приехал на команду посмотреть, лучше у него спросить.

У федеральных руководителей, а также губернатора края хлопот достаточно и без хоккейной команды. Но то, что у Дегтярева было повышенное внимание к «Амуру», я бы даже сказал трепетное – это правда. Нас всегда поддерживали в тяжелые минуты.

Помню, как после выездной серии дома мы играли неплохо, но шайба просто не шла в ворота, тогда Михаил Владимирович связался с руководством клуба и сказал: «Завтра все в храм». Он приехал вместе с командой на молебен, после со всеми пообщался. С ним был у нас был очень приличный контакт.

– Как вы восприняли его уход?

– Честно? Тяжело. Я видел огромную заинтересованность не только в «Амуре», еще и знал, какие планы по развитию хоккея были в Хабаровском крае. Поэтому да, воспринял тяжело, другого ответа быть не может, – сказал бывший главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов .