Мартемьянов про Новый год: «Послушали речь президента, выпили за здоровье близких. Все было достаточно консервативно, с весельем не праздновали уже много лет»
Тренер Андрей Мартемьянов считает, что КХЛ прогрессирует.
– Новый год встретил в кругу семьи. Послушали речь нашего президента, выпили за здоровье всех окружающих, близких.
Все было достаточно консервативно, стандартно. По привычке Новый год прям так, с весельем не праздновали уже много лет.
– Много ли поздравлений было от бывших хоккеистов?
– Было много поздравлений, порядка 30-40 человек позвонили, написали.
– Что пожелаете российскому хоккею в 2025 году?
– Двигаться только вперед. Кто‑то говорит, что КХЛ стоит на месте, но я считаю, что лига прогрессирует.
У нас идет выравнивание команд, интерес к хоккею вырос, непредсказуемая турнирная таблица, – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Мартемьянов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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