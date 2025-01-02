Мартемьянов про Новый год: «Послушали речь президента, выпили за здоровье близких. Все было достаточно консервативно, с весельем не праздновали уже много лет»

Тренер Андрей Мартемьянов считает, что КХЛ прогрессирует.

– Новый год встретил в кругу семьи. Послушали речь нашего президента, выпили за здоровье всех окружающих, близких.

Все было достаточно консервативно, стандартно. По привычке Новый год прям так, с весельем не праздновали уже много лет.

– Много ли поздравлений было от бывших хоккеистов?

– Было много поздравлений, порядка 30-40 человек позвонили, написали.

– Что пожелаете российскому хоккею в 2025 году?

– Двигаться только вперед. Кто‑то говорит, что КХЛ стоит на месте, но я считаю, что лига прогрессирует.

У нас идет выравнивание команд, интерес к хоккею вырос, непредсказуемая турнирная таблица, – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Мартемьянов.