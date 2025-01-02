Райан Меркли о жизни в Калифорнии: «Дорого все, налоги не очень. Зато погода отличная»

Райан Меркли высказался о жизни в Калифорнии.

Защитник ранее играл за «Сан-Хосе » в НХЛ.

– Я бывала в Калифорнии. Как по мне – жутко дорогое место.

– Ха-ха. Погода зато отличная. Дорого все, но не так, чтоб прям сильно-сильно дороже, чем в Торонто. Налоги – да, не очень.

– Ваши родители собираются в Омск?

– Обязательно. Моя мама уже бывала в России. В Магнитогорске, если что. На ЮЧМ в 2018 году.

И в конце января она приедет ко мне, – сказал канадский защитник «Авангарда » Райан Меркли .