Райан Меркли о жизни в Калифорнии: «Дорого все, налоги не очень. Зато погода отличная»
Райан Меркли высказался о жизни в Калифорнии.
Защитник ранее играл за «Сан-Хосе» в НХЛ.
– Я бывала в Калифорнии. Как по мне – жутко дорогое место.
– Ха-ха. Погода зато отличная. Дорого все, но не так, чтоб прям сильно-сильно дороже, чем в Торонто. Налоги – да, не очень.
– Ваши родители собираются в Омск?
– Обязательно. Моя мама уже бывала в России. В Магнитогорске, если что. На ЮЧМ в 2018 году.
И в конце января она приедет ко мне, – сказал канадский защитник «Авангарда» Райан Меркли.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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