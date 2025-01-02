Старков о возвращении России на турниры: «Все к этому потихоньку идет. Не может же это вечно продолжаться. Уже есть надежда»

Степан Старков высказался о возможном возвращении России на турниры.

– Уже третий год Россия нигде не выступает на международном уровне в хоккее. Есть ли у вас ощущение, что лед скоро тронется в вопросе возвращения?

– Да, все к этому потихоньку идет. Не может же это вечно продолжаться. Уже есть такое ощущение, надежда. Хочется, чтобы вернули уже Россию.

– Верите в то, что еще сыграете в составе сборной на Олимпиаде или на чемпионате мира?

– Да, я верю, что мог бы, – сказал нападающий «Адмирала » Степан Старков .