Старков о возвращении России на турниры: «Все к этому потихоньку идет. Не может же это вечно продолжаться. Уже есть надежда»
Степан Старков высказался о возможном возвращении России на турниры.
– Уже третий год Россия нигде не выступает на международном уровне в хоккее. Есть ли у вас ощущение, что лед скоро тронется в вопросе возвращения?
– Да, все к этому потихоньку идет. Не может же это вечно продолжаться. Уже есть такое ощущение, надежда. Хочется, чтобы вернули уже Россию.
– Верите в то, что еще сыграете в составе сборной на Олимпиаде или на чемпионате мира?
– Да, я верю, что мог бы, – сказал нападающий «Адмирала» Степан Старков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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