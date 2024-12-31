Старков о недопонимании с Ротенбергом в СКА: «Раз я провел 30 игр за сезон, значит, что-то такое было. Когда не играешь, то жаль, будто теряешь время для развития карьеры»
Нападающий «Адмирала» набрал 23 (10+13) очка в 29 играх Фонбет чемпионата КХЛ. В прошлом сезоне хоккеист выступал за СКА – 5 (4+1) баллов в 28 матчах.
– Подкосило ли вас как-то время, проведенное в СКА, или, наоборот, сделало вас сильнее?
– В вопросе уже ответ содержится, что в этом времени есть и хорошее, и плохое.
Когда ты не играешь, то просто жаль, что будто теряешь время для развития своей карьеры. В то же время ты находишься в сильной организации, получаешь хороший опыт.
Возможно, я там вырос в тех аспектах, в которых сложно прибавить. В плане психологии, наверное, стал сильнее. Очень легко оценить, когда меняешь клуб, рад ты или нет. Я был очень рад переходу в «Адмирал».
– На ваш взгляд, почему не удалось закрепиться в Санкт-Петербурге?
– В силу обстоятельств.
– Какие впечатления остались от работы с Романом Ротенбергом и тренерским штабом СКА? Был ли у вас какой-то индивидуальный диалог?
– У нас были диалоги, но я не скажу, что у меня какой-то осадок остался. Я не из тех, кто будет ходить и обижаться.
– Но некоторые недопонимания были в работе?
– Ну, наверное.
Раз я провел 30 игр за сезон, значит, что-то такое было. Я бы не сказал, что в рабочих процессах у нас были разногласия, просто так получилось, – сказал Степан Старков.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий