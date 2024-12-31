Старков о недопонимании с Ротенбергом в СКА: «Раз я провел 30 игр за сезон, значит, что-то такое было. Когда не играешь, то жаль, будто теряешь время для развития карьеры»

Степан Старков ответил на вопрос о недопонимании с тренерами в СКА.

Нападающий «Адмирала » набрал 23 (10+13) очка в 29 играх Фонбет чемпионата КХЛ . В прошлом сезоне хоккеист выступал за СКА – 5 (4+1) баллов в 28 матчах.

– Подкосило ли вас как-то время, проведенное в СКА, или, наоборот, сделало вас сильнее?

– В вопросе уже ответ содержится, что в этом времени есть и хорошее, и плохое.

Когда ты не играешь, то просто жаль, что будто теряешь время для развития своей карьеры. В то же время ты находишься в сильной организации, получаешь хороший опыт.

Возможно, я там вырос в тех аспектах, в которых сложно прибавить. В плане психологии, наверное, стал сильнее. Очень легко оценить, когда меняешь клуб, рад ты или нет. Я был очень рад переходу в «Адмирал».

– На ваш взгляд, почему не удалось закрепиться в Санкт-Петербурге?

– В силу обстоятельств.

– Какие впечатления остались от работы с Романом Ротенбергом и тренерским штабом СКА? Был ли у вас какой-то индивидуальный диалог?

– У нас были диалоги, но я не скажу, что у меня какой-то осадок остался. Я не из тех, кто будет ходить и обижаться.

– Но некоторые недопонимания были в работе?

– Ну, наверное.

Раз я провел 30 игр за сезон, значит, что-то такое было. Я бы не сказал, что в рабочих процессах у нас были разногласия, просто так получилось, – сказал Степан Старков .