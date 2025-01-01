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Форвард «Адмирала» Старков: «Когда мы дома обыграли СКА, я был счастлив. С ними интересно соперничать, хоккеисты мне понравились»

Форвард «Адмирала» Степан Старков рассказал об эмоциях после победы над СКА.

25-летний хоккеист набрал 23 (10+13) очка в 29 играх Фонбет чемпионата КХЛ. В прошлом сезоне он выступал за СКА – 5 (4+1) баллов в 28 матчах.

«Не буду скрывать, что в этом сезоне очень хотелось СКА обыграть. Я был счастлив, когда мы их дома обыграли. Очень хотелось и в Питере выиграть, но немного не хватило нам.

Не скажу, что это супер принципиальный матч для меня. С ними просто интересно играть, сами хоккеисты мне понравились. Классно было с ними соперничать», – сказал нападающий «Адмирала» Степан Старков.

Старков о недопонимании с Ротенбергом в СКА: «Раз я провел 30 игр за сезон, значит, что-то такое было. Когда не играешь, то жаль, будто теряешь время для развития карьеры»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoСтепан Старков
logoАдмирал
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