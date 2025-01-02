«Колорадо» продлил контракт с Миддлтоном на 2 года
Защитник Китон Миддлтон подписал новый контракт с «Колорадо».
Срок соглашения рассчитан на 2 года.
В нынешнем сезоне Миддлтон провел 10 игр в регулярном чемпионате НХЛ при показателе полезности «+1». В АХЛ на его счету 4 передачи в 17 играх при полезности «+5».
Срок действующего контракта Китона Миддлтона рассчитан до конца сезона-2024/25.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Колорадо»
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