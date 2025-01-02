«Колорадо» продлил контракт с Миддлтоном на 2 года

Защитник Китон Миддлтон подписал новый контракт с «Колорадо».

Срок соглашения рассчитан на 2 года.

В нынешнем сезоне Миддлтон провел 10 игр в регулярном чемпионате НХЛ при показателе полезности «+1». В АХЛ на его счету 4 передачи в 17 играх при полезности «+5».

Срок действующего контракта Китона Миддлтона рассчитан до конца сезона-2024/25.