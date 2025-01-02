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  • Форвард «Кингс» Кемпе забил в пустые ворота 5-й гол в сезоне. Больше лишь у Капризова и Рантанена – по 6, у Овечкина – 3
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Форвард «Кингс» Кемпе забил в пустые ворота 5-й гол в сезоне. Больше лишь у Капризова и Рантанена – по 6, у Овечкина – 3

Адриан Кемпе забросил в пустые ворота 5-ю шайбу в сезоне.

Форвард «Лос-Анджелеса» отличился в матче с «Нью-Джерси» (3:0), набрав 36-е (18+18) очко в текущем чемпионате НХЛ.

Больше в сезоне голов в пустые ворота лишь на счету Кирилла КапризоваМиннесота») и Микко Рантанена («Колорадо») – по 6. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил в текущем турнире три такие шайбы.

Рекорд «Кингс» по этому показателю (6 голов) был установлен Уэйном Гретцки в сезоне-1988/89 и повторен им же в сезоне-1991/92, а также Кемпе – в сезоне-2021/22.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoАдриан Кемпе
logoМиннесота
logoЛос-Анджелес
logoКирилл Капризов
logoКолорадо
logoНХЛ
logoМикко Рантанен
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
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