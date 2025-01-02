Кожевников о словах, что «хоккей – самый пьяный спорт в СССР»: «На воре шапка горит – человек что-то понимает в пьянстве. Если бы футболисты так умели, они бы гораздо больше выиграли»

Александр Кожевников ответил на слова Владимира Пономарева о пьянстве в хоккее.

Ранее бывший футболист ЦСКА и сборной СССР заявил , что «самым пьяным» видом спорта в то время был хоккей. По его словам, «ребята допивались до потери пульса».

«Если человек так говорит, то он что-то понимает в пьянстве. Если бы футболисты так умели, пили, то, может быть, они бы и выиграли гораздо больше, чем мы.

Я шучу, конечно. Это все придумки. У нас в русском языке же есть много поговорок на эту тему. Кто много об этом говорит, тот тем же самым человеком и является. Не стоит лить пустопорожнюю воду.

Могу привести из этой же оперы – на воре всегда шапка горит», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников .

Экс-футболист ЦСКА Пономарев: «Хоккей – самый пьяный вид спорта в СССР. Ребята допивались до потери пульса, был культ алкоголя. Как сейчас – сказать не могу»