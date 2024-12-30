Кожевников о матчах «Ак Барса» и минского «Динамо»: «Шипачев посадил казанских бегунков в лужу – 8:2. Вот что такое хоккей! Обидно, что в Казани с ним так расстались»
«Ценю в хоккее не беготню и толкотню, а ум и хитринку. Поэтому с большим интересом следил за двухматчевой серией «Ак Барса» и минского «Динамо».
Для одного из наших лучших игроков Вадима Шипачева она была принципиальной – после ухода из Казани и всей болтовни про медленный хоккей.
Так вот 87-й просто посадил казанских бегунков в лужу – 8:2. Вот что такое хоккей! Такие силовые снайперы, как Яшкин, всегда будут зависимы от таких умных центральных, как Шипачев. Во всяком случае лидер Казани потерялся, а лидер Минска, наоборот, солировал.
Мне обидно, что в Казани с Шипачевым так расстались. Сейчас, когда Вадим побил очередной рекорд нашего хоккея – по передачам, это расставание выглядит нелепо.
Симпатизирую «Ак Барсу» – но клуб стал обезличенным. Его тренеры в той истории сами себя подставили – и этот шлейф будет за ними тянуться. А Минск между прочим уже пятый – рядом со СКА!» – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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