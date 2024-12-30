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  • Кожевников о матчах «Ак Барса» и минского «Динамо»: «Шипачев посадил казанских бегунков в лужу – 8:2. Вот что такое хоккей! Обидно, что в Казани с ним так расстались»
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Кожевников о матчах «Ак Барса» и минского «Динамо»: «Шипачев посадил казанских бегунков в лужу – 8:2. Вот что такое хоккей! Обидно, что в Казани с ним так расстались»

Александр Кожевников высказался об игре Вадима Шипачева против «Ак Барса».

«Ценю в хоккее не беготню и толкотню, а ум и хитринку. Поэтому с большим интересом следил за двухматчевой серией «Ак Барса» и минского «Динамо».

Для одного из наших лучших игроков Вадима Шипачева она была принципиальной – после ухода из Казани и всей болтовни про медленный хоккей.

Так вот 87-й просто посадил казанских бегунков в лужу – 8:2. Вот что такое хоккей! Такие силовые снайперы, как Яшкин, всегда будут зависимы от таких умных центральных, как Шипачев. Во всяком случае лидер Казани потерялся, а лидер Минска, наоборот, солировал.

Мне обидно, что в Казани с Шипачевым так расстались. Сейчас, когда Вадим побил очередной рекорд нашего хоккея – по передачам, это расставание выглядит нелепо.

Симпатизирую «Ак Барсу» – но клуб стал обезличенным. Его тренеры в той истории сами себя подставили – и этот шлейф будет за ними тянуться. А Минск между прочим уже пятый – рядом со СКА!» – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoАлександр Кожевников
logoДмитрий Яшкин
logoВадим Шипачев
logoКХЛ
logoАк Барс
logoДинамо Минск
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