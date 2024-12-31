Кожевников о критике Кузнецова: «Мусолить так великого человека... Приятно, что он вернулся в КХЛ, сколько внес для вас, журналистов, интриг. Но так у нас заведено – или восхищаются, или дерьмом поливают»
– Очень приятно, что Женя Кузнецов вернулся в КХЛ. Сколько внес для вас, журналистов, всяких интриг. Хотя бы есть о чем писать! Хоть плохое, но для вас это счастье. Мусолить так великого человека… Но что сделаешь, так у нас заведено. Либо в грязь сразу, либо наверх. Такая у нас журналистика. Не очень хорошая. К моему огромному сожалению.
– Некоторые журналисты стараются объективно оценивать игру.
– Кто-то старается, но все равно малое число людей. У нас просто так заведено, не то что в хоккее, а вообще везде — или восхищаются, или сразу дерьмом поливают. У нас проявляется что-то не очень хорошее… В каждом поводе можно и хорошее, и плохое найти…
Отдельно хотелось бы всех поздравить с Новым годом, с праздником! Всем удачи, везения и радости побольше в жизни! – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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