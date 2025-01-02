Юрий Бородавко: «Овечкин – спортсмен года. Лучший тот, кто проявляет себя на крупных соревнованиях. Он в 39 лет играет на высочайшем уровне и создает поводы для восхищения»
Тренер сборной России по лыжам назвал Александра Овечкина спортсменом года.
В календарном 2024-м капитан «Вашингтона» набрал 71 (41+30) очко в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Лучший спортсмен всегда тот, кто проявляет себя на крупных соревнованиях. Думаю, что самая упоминаемая фигура не только в 2024 году – Овечкин. Все ждут, когда он побьет снайперский рекорд, к которому стремится. Все переживают за него.
Считаю, что Овечкин – спортсмен года. Он в 39 лет играет на высочайшем уровне, приковывает к себе внимание, не перестает создавать поводы для восхищения, – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Кросби – лучший хоккеист XXI века по версии Sportsnet. Овечкин – 2-й, Макдэвид – 3-й, Дацюк – 7-й, Кучеров – 8-й, Малкин – 19-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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