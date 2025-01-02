  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Юрий Бородавко: «Овечкин – спортсмен года. Лучший тот, кто проявляет себя на крупных соревнованиях. Он в 39 лет играет на высочайшем уровне и создает поводы для восхищения»
1

Юрий Бородавко: «Овечкин – спортсмен года. Лучший тот, кто проявляет себя на крупных соревнованиях. Он в 39 лет играет на высочайшем уровне и создает поводы для восхищения»

Тренер сборной России по лыжам назвал Александра Овечкина спортсменом года.

В календарном 2024-м капитан «Вашингтона» набрал 71 (41+30) очко в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Лучший спортсмен всегда тот, кто проявляет себя на крупных соревнованиях. Думаю, что самая упоминаемая фигура не только в 2024 году – Овечкин. Все ждут, когда он побьет снайперский рекорд, к которому стремится. Все переживают за него.

Считаю, что Овечкин – спортсмен года. Он в 39 лет играет на высочайшем уровне, приковывает к себе внимание, не перестает создавать поводы для восхищения, – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Кросби – лучший хоккеист XXI века по версии Sportsnet. Овечкин – 2-й, Макдэвид – 3-й, Дацюк – 7-й, Кучеров – 8-й, Малкин – 19-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Овечкин
logoМатч ТВ
logoВашингтон
logoНХЛ
logoЮрий Бородавко
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Кингс» Кемпе забил в пустые ворота 5-й гол в сезоне. Больше лишь у Капризова и Рантанена – по 6, у Овечкина – 3
2сегодня, 04:59
Капризов разделил с Райнхартом 1-е место по голам (56) в регулярке НХЛ в 2024-м. Пойнт – 3-й, Панарин – 10-й, Овечкин – 11-й
5сегодня, 02:44
Жена Овечкина показала семейные фото у елки и поздравила с Новым годом: «Пусть он принесет много счастья и радости🎄🎉»
47вчера, 15:59Фото
Рекомендуем
Главные новости
Кожевников о словах, что «хоккей – самый пьяный спорт в СССР»: «На воре шапка горит – человек что-то понимает в пьянстве. Если бы футболисты так умели, они бы гораздо больше выиграли»
4 минуты назад
Кравчук об МЧМ-2025: «Не вижу прежнего ажиотажа, всем не хватает России. Когда мы играем, в Канаде не бывает полупустых трибун»
139 минут назад
Задоров – 1-й в 2024 году по штрафному времени в регулярках НХЛ. Россиянин получил 152 минуты за 81 матч
28сегодня, 09:28
Генменеджер «Трактора» об обмене Глотова: «Когда на рынке есть такие игроки, команда обязана кем-то пожертвовать. Нужно вливать в состав хоккеистов такого уровня»
5сегодня, 09:10
Защитник «Рейнджерс» Джонс о попадании в запас: «Я понемногу гнию, это чертовски отстойно. Думаешь, что делаешь правильные вещи, а тебя продолжают убирать, убирать и убирать»
22сегодня, 08:52
Кросби – лучший хоккеист XXI века по версии Sportsnet. Овечкин – 2-й, Макдэвид – 3-й, Дацюк – 7-й, Кучеров – 8-й, Малкин – 19-й
160сегодня, 08:22
МЧМ-2025. 1/4 финала. Швеция сыграет с Латвией, США – со Швейцарией, Финляндия против Словакии, Канада примет Чехию
25сегодня, 05:14
Капризов не сыграет с «Вашингтоном» и «Каролиной». Форвард «Миннесоты» пропустил последние 3 матча из-за травмы
10сегодня, 04:43
Капризов разделил с Райнхартом 1-е место по голам (56) в регулярке НХЛ в 2024-м. Пойнт – 3-й, Панарин – 10-й, Овечкин – 11-й
5сегодня, 02:44
НХЛ. «Лос-Анджелес» обыграл «Нью-Джерси» в единственном матче дня
21сегодня, 01:50
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-игрок «Ванкувера» Ричардсон о конфликте Миллера и Петтерссона: «Я говорил Джей Ти: «Ты слишком строг к парню. Ты потеряешь его, если будешь продолжать в том же духе»
17 минут назад
Федоров о возвращении к тренерству: «Таких задач не ставлю, нет смысла. Просыпаюсь – не надо никуда бежать, ложась спать – детально думать о завтрашнем дне. Меня все устраивает»
352 минуты назад
Серавалли о «Детройте»: «Подписание Тарасенко на 2 года – это не то, что было нужно. Все сводится к защите, состав просто недостаточно хорош»
4сегодня, 09:46
Елесин об алкоголе: «Не думаю, что он нужен для восстановления. Если придерживаться неправильного образа жизни, рано или поздно это скажется негативным образом»
сегодня, 08:33
МЧМ-2025. Казахстан сыграет с Германией в утешительном раунде
3сегодня, 05:24
Форвард «Кингс» Кемпе забил в пустые ворота 5-й гол в сезоне. Больше лишь у Капризова и Рантанена – по 6, у Овечкина – 3
2сегодня, 04:59
«Гимаев опережал время. Не загонял игроков в строгие рамки, всегда был фанатом североамериканского хоккея». Сергей Самсонов о тренере
1сегодня, 04:27
«Лос-Анджелес» выиграл дома 8-й матч подряд – повторение 3-го результата в истории клуба. До рекорда «Кингс» – 4 победы
сегодня, 02:25
Андре Ли – автор 1-го гола в НХЛ в 2025-м. Форвард «Лос-Анджелеса» забросил 1-ю шайбу в лиге
сегодня, 02:05
Хатсон – лучший новичок декабря в НХЛ. У защитника «Монреаля» 2+11 в 14 играх
3вчера, 21:17
Рекомендуем