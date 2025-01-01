Жена Овечкина показала семейные фото у елки и поздравила с Новым годом: «Пусть он принесет много счастья и радости🎄🎉»
Жена Александра Овечкина опубликовала семейные фото и поздравила с Новым годом.
«Наша семья поздравляет всех с Новым годом! Пусть он принесет много счастья и радости!🎄 Happy New Year🎉», – написала Анастасия Шубская.
Она опубликовала фотографии у елки вместе с нападающим «Вашингтона» и сыновьями Сергеем и Ильей.
Фото: instagram.com/nastyashubskaya
Овечкин поздравил фанатов с Новым годом: «2024-й выдался непростым, но я ощущал вашу поддержку. Спасибо каждому из вас! Буду двигаться шаг за шагом и радовать своей игрой»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Анастасии Шубской
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