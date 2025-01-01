Жена Овечкина показала семейные фото у елки и поздравила с Новым годом: «Пусть он принесет много счастья и радости🎄🎉»

Жена Александра Овечкина опубликовала семейные фото и поздравила с Новым годом.

«Наша семья поздравляет всех с Новым годом! Пусть он принесет много счастья и радости!🎄 Happy New Year🎉», – написала Анастасия Шубская .

Она опубликовала фотографии у елки вместе с нападающим «Вашингтона » и сыновьями Сергеем и Ильей.

Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Овечкин поздравил фанатов с Новым годом: «2024-й выдался непростым, но я ощущал вашу поддержку. Спасибо каждому из вас! Буду двигаться шаг за шагом и радовать своей игрой»