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Жена Овечкина показала семейные фото у елки и поздравила с Новым годом: «Пусть он принесет много счастья и радости🎄🎉»

Жена Александра Овечкина опубликовала семейные фото и поздравила с Новым годом.

«Наша семья поздравляет всех с Новым годом! Пусть он принесет много счастья и радости!🎄 Happy New Year🎉», – написала Анастасия Шубская.

Она опубликовала фотографии у елки вместе с нападающим «Вашингтона» и сыновьями Сергеем и Ильей.

Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Овечкин поздравил фанатов с Новым годом: «2024-й выдался непростым, но я ощущал вашу поддержку. Спасибо каждому из вас! Буду двигаться шаг за шагом и радовать своей игрой»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Анастасии Шубской
logoАлександр Овечкин
соцсети
logoНХЛ
logoВашингтон
светская хроника
Анастасия Шубская
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