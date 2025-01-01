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Маклеллан об Овечкине: «Он стал лучше, чем год или два назад. Александр здорово поработал, чтобы зарядить «Вашингтон» энергией»

Тодд Маклеллан поделился мнением об игре Александра Овечкина в этом сезоне.

39-летний форвард набрал 27 (17+10) очков за 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «плюс 16».

«Он гонится за Гретцки, и, кажется, Овечкин стал лучше, чем в прошлом или позапрошлом году.

«Вашингтон» проделал очень хорошую работу с составом, но и Александр здорово поработал, чтобы зарядить энергией эту команду.

Они радуются за него, и это дополнительно подстегивает парней», – сказал главный тренер «Детройта» Тодд Маклеллан.

Овечкин поздравил фанатов с Новым годом: «2024-й выдался непростым, но я ощущал вашу поддержку. Спасибо каждому из вас! Буду двигаться шаг за шагом и радовать своей игрой»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoТодд Маклеллан
logoДетройт
logoУэйн Гретцки
logoВашингтон
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