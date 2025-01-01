Маклеллан об Овечкине: «Он стал лучше, чем год или два назад. Александр здорово поработал, чтобы зарядить «Вашингтон» энергией»
Тодд Маклеллан поделился мнением об игре Александра Овечкина в этом сезоне.
39-летний форвард набрал 27 (17+10) очков за 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «плюс 16».
«Он гонится за Гретцки, и, кажется, Овечкин стал лучше, чем в прошлом или позапрошлом году.
«Вашингтон» проделал очень хорошую работу с составом, но и Александр здорово поработал, чтобы зарядить энергией эту команду.
Они радуются за него, и это дополнительно подстегивает парней», – сказал главный тренер «Детройта» Тодд Маклеллан.
Овечкин поздравил фанатов с Новым годом: «2024-й выдался непростым, но я ощущал вашу поддержку. Спасибо каждому из вас! Буду двигаться шаг за шагом и радовать своей игрой»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
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