Тарасенко остался без очков в 7 матчах подряд. У него 13 бросков и «минус 5» на отрезке
Владимир Тарасенко остался без очков в 7 матчах подряд.
Форвард «Детройта» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (1:5).
В активе 33-летнего россиянина 12 (4+8) баллов в 32 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 14:37.
В последних 7 играх у него нет очков при полезности «минус 5» и 13 бросках в створ.
Сегодня Тарасенко (14:42, 4:01 – в большинстве, «минус 1») отметился 2 бросками в створ, 3 силовыми приемами и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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