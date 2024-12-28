Тарасенко набрал 0+1 с «Торонто» – 1-е очко за 9 матчей. У него 13 баллов и «минус 9» в 34 играх в сезоне
Владимир Тарасенко сделал передачу в матче с «Торонто».
Форвард «Детройта» помог Симону Эдвинссону установить окончательный счет в игре с «Лифс» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
33-летний россиянин прервал серию из 8 игр без очков. Безголевая серия достигла 11 матчей.
В текущем сезоне в его активе 13 (4+9) баллов в 34 играх при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 14:33.
Сегодня Тарасенко (12:38, 0:36 – в большинстве, «минус 2») отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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