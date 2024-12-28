Тарасенко набрал 0+1 с «Торонто» – 1-е очко за 9 матчей. У него 13 баллов и «минус 9» в 34 играх в сезоне

Владимир Тарасенко сделал передачу в матче с «Торонто».

Форвард «Детройта » помог Симону Эдвинссону установить окончательный счет в игре с «Лифс» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

33-летний россиянин прервал серию из 8 игр без очков. Безголевая серия достигла 11 матчей.

В текущем сезоне в его активе 13 (4+9) баллов в 34 играх при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 14:33.

Сегодня Тарасенко (12:38, 0:36 – в большинстве, «минус 2») отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом.