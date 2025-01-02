Генменеджер «Трактора» об обмене Глотова: «Когда на рынке есть такие игроки, команда обязана кем-то пожертвовать. Нужно вливать в состав хоккеистов такого уровня»
На дедлайне челябинский клуб выменял у СКА 27-летнего форварда и Арсения Коромыслова на защитника Илью Карпухина и спортивные права на Руслана Хажеева.
– Мы видели, что в нашей лиге топовые клубы могут активно работать в дедлайн по сделкам на вход, но «Трактор» не побоялся резать по живому, что стало диковинкой. Как оценили риски в этой ситуации?
– Опишу наши обмены такой фразой: если на рынке есть игроки уровня Глотова, то команда обязана кем-то пожертвовать, чтобы получить такого игрока в свой клуб.
Риски есть всегда, что что-то не сработает, ошибки – это часть работы, но если есть возможность, то обязательно нужно вливать в состав свежую кровь и хоккеистов такого уровня.
Я уверен, что мы встряхнули состав, есть конкуренция в бригадах большинства, да и в целом появилась глубина, так что наши ребята должны понимать, что их место в составе зависит от их игры, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
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