Генменеджер «Трактора» об обмене Глотова: «Когда на рынке есть такие игроки, команда обязана кем-то пожертвовать. Нужно вливать в состав хоккеистов такого уровня»

Генменеджер «Трактора» Алексей Волков высказался об обмене Василия Глотова.

На дедлайне челябинский клуб выменял у СКА 27-летнего форварда и Арсения Коромыслова на защитника Илью Карпухина и спортивные права на Руслана Хажеева.

– Мы видели, что в нашей лиге топовые клубы могут активно работать в дедлайн по сделкам на вход, но «Трактор» не побоялся резать по живому, что стало диковинкой. Как оценили риски в этой ситуации?

– Опишу наши обмены такой фразой: если на рынке есть игроки уровня Глотова , то команда обязана кем-то пожертвовать, чтобы получить такого игрока в свой клуб.

Риски есть всегда, что что-то не сработает, ошибки – это часть работы, но если есть возможность, то обязательно нужно вливать в состав свежую кровь и хоккеистов такого уровня.

Я уверен, что мы встряхнули состав, есть конкуренция в бригадах большинства, да и в целом появилась глубина, так что наши ребята должны понимать, что их место в составе зависит от их игры, – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .