Генменеджер «Трактора» об обмене Шарова: «До дедлайна остается немного времени. Команде требуется усиление – подписания, под которые нужен ресурс»
Алексей Волков высказался об обмене Александра Шарова в «Куньлунь».
«До дедлайна в КХЛ остается совсем немного времени и «Трактор» должен использовать его максимально продуктивно.
Первая часть чемпионата показала, что команде для решения самых высоких задач требуется усиление – новые подписания, под которые нужен определенный ресурс.
Это и есть основные причины обмена Александра Шарова в «Куньлунь». Желаем нападающему успехов в дальнейшей карьере и благодарим за отличную работу», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Трактора»
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