Генменеджер «Трактора» об обмене Шарова: «До дедлайна остается немного времени. Команде требуется усиление – подписания, под которые нужен ресурс»

Алексей Волков высказался об обмене Александра Шарова в «Куньлунь».

«До дедлайна в КХЛ остается совсем немного времени и «Трактор» должен использовать его максимально продуктивно.

Первая часть чемпионата показала, что команде для решения самых высоких задач требуется усиление – новые подписания, под которые нужен определенный ресурс.

Это и есть основные причины обмена Александра Шарова в «Куньлунь ». Желаем нападающему успехов в дальнейшей карьере и благодарим за отличную работу», – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .