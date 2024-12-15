«Трактор» договорился о контракте с Дэем: «Логан – опытный защитник, за спиной которого победный опыт в двух розыгрышах Кубка Колдера»

«Трактор» договорился о контракте с Логаном Дэем.

Защитник является двукратным обладателем Кубка Колдера (2023, 2024).

В сезоне-2023/24 Логан Дэй провел 54 матча в регулярке АХЛ за «Херши » и набрал 25 (6+19) очков при полезности «плюс 7». В плей-офф на его счету 7 (2+5) баллов в 15 играх при полезности «минус 3».

«Логан Дэй – опытный хоккеист, за спиной которого победный опыт в двух последних розыгрышах Кубка Колдера. Этот праворукий защитник обладает хорошими габаритами и бойцовскими качествами, у него высокий уровень игрового мышления, позволяющий делать разницу на льду.

Логан пропустил начало сезона в АХЛ, но уже полностью здоров и после оформления всех документов присоединится к «Трактору », – сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков .