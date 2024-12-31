Овечкин не забил впервые после травмы – ранее были голы «Торонто» и «Детройту». У него 3 броска, 3 хита и 1 потеря за 16:14 с «Бостоном»

Александр Овечкин не забил в матче с «Бостоном» (3:1).

Форвард «Вашингтона » проводил третий матч после травмы и впервые не набрал результативных очков. Ранее он отличился в матчах с «Торонто» и «Детройтом».

Сегодня Овечкин (16:14) отметился 3 бросками в створ, 3 силовыми приемами и одним заблокированным броском. Также он допустил одну потерю и закончил матч с нейтральной полезностью.

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (870 в 1447 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 матчах.

В 21 игре текущего сезона Овечкин набрал 27 (17+10) очков.