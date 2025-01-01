Ирина Роднина: «Овечкин играет в свое удовольствие, а не гонится за Гретцки. Наверняка он еще что-то выиграет, главное – вернуться в боевой строй после травмы»
39-летний форвард «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (870 шайб), уступая лишь Гретцки (894).
«Я думаю, что Александр Овечкин не ведет гонку за рекордом Уэйна Гретцки. Он играет и играет в свое удовольствие, с хорошим настроением и при этом очень ответственно. И наверняка он еще что-то выиграет, для него сейчас самое главное – вернуться в боевой строй после травмы.
Партнеры по команде помогают ему, потому что его голы часто ведут к победе. Наверное, «Вашингтон» тем и силен, что все выступают друг за друга.
Такой рекорд Овечкина, наверное, будет приятен каждому из игроков команды. Тем более когда ты сам приложил свои усилия к этому великому достижению», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.
Овечкин поздравил фанатов с Новым годом: «2024-й выдался непростым, но я ощущал вашу поддержку. Спасибо каждому из вас! Буду двигаться шаг за шагом и радовать своей игрой»
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