Ирина Роднина: «Овечкин играет в свое удовольствие, а не гонится за Гретцки. Наверняка он еще что-то выиграет, главное – вернуться в боевой строй после травмы»

Ирина Роднина высказалась об Александре Овечкине и рекорде Уэйна Гретцки.

39-летний форвард «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (870 шайб), уступая лишь Гретцки (894).

«Я думаю, что Александр Овечкин не ведет гонку за рекордом Уэйна Гретцки. Он играет и играет в свое удовольствие, с хорошим настроением и при этом очень ответственно. И наверняка он еще что-то выиграет, для него сейчас самое главное – вернуться в боевой строй после травмы.

Партнеры по команде помогают ему, потому что его голы часто ведут к победе. Наверное, «Вашингтон» тем и силен, что все выступают друг за друга.

Такой рекорд Овечкина , наверное, будет приятен каждому из игроков команды. Тем более когда ты сам приложил свои усилия к этому великому достижению», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина .

Овечкин поздравил фанатов с Новым годом: «2024-й выдался непростым, но я ощущал вашу поддержку. Спасибо каждому из вас! Буду двигаться шаг за шагом и радовать своей игрой»