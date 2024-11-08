Старков о том, за сколько матчей Овечкин побьет рекорд Гретцки: «По тому, как сейчас играет, за три-четыре, ха-ха! Человек-легенда»
Степан Старков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
В 12 играх нынешнего сезона на счету Александра Овечкина 16 (8+8) очков.
– Овечкин вновь забил, до Гретцки уже 33 шайбы. За сколько матчей Ови сможет побить рекорд?
– По тому, как он сейчас играет, плюс-минус за три-четыре, ха-ха!
Человек-легенда, дай бог, чтобы у него получилось все. Я не сомневаюсь в этом, – сказал нападающий «Адмирала» Степан Старков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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