Старков о том, за сколько матчей Овечкин побьет рекорд Гретцки: «По тому, как сейчас играет, за три-четыре, ха-ха! Человек-легенда»

Степан Старков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

В 12 играх нынешнего сезона на счету Александра Овечкина 16 (8+8) очков.

– Овечкин вновь забил, до Гретцки уже 33 шайбы. За сколько матчей Ови сможет побить рекорд?

– По тому, как он сейчас играет, плюс-минус за три-четыре, ха-ха!

Человек-легенда, дай бог, чтобы у него получилось все. Я не сомневаюсь в этом, – сказал нападающий «Адмирала » Степан Старков .