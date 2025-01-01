Кросби о том, что побил рекорд Лемье по передачам в «Питтсбурге»: «Ему понадобилось игр на 400 меньше. У меня была небольшая фора»
Сидни Кросби высказался о том, что стал рекордсменом «Питтсбурга» по передачам.
Ранее капитан «Пингвинс» сделал голевой пас в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:2). На счету 37-летнего канадца стало 1034 ассиста в 1310 матчах. Он обошел Марио Лемье (1033 в 915).
«Это заслуга ребят, с которыми я играл все эти годы. Было очень весело, и я надеюсь, что смогу сделать еще больше передач здесь.
Марио понадобилось где-то на 400 игр меньше, чтобы дойти до этой отметки... У меня была небольшая фора», – сказал смеясь Сидни Кросби.
Лемье о том, что Кросби побил его рекорд по передачам: «Сид – потрясающий игрок. Нам очень повезло, что он в «Питтсбурге»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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