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Кросби стал лучшим ассистентом (1034 передачи) в истории «Питтсбурга» в НХЛ, побив рекорд Лемье

Сидни Кросби стал лучшим ассистентом в истории «Питтсбурга» в НХЛ.

37-летний форвард сделал 1034-ю голевую передачу в лиге, отличившись в матче с «Айлендерс» (3:2).

Таким образом, Кросби побил рекорд Марио Лемье, на счету которого 1033 ассиста в составе «пингвинов» в НХЛ.

Всего в 1310 играх за карьеру в лиге Кросби набрал за «Питтсбург» 1636 очков, забив 602 гола, уступая по этим показателям лишь Лемье – 1723 балла и 690 шайб в 915 матчах.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoСидни Кросби
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рекорды
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