Кросби стал лучшим ассистентом (1034 передачи) в истории «Питтсбурга» в НХЛ, побив рекорд Лемье

Сидни Кросби стал лучшим ассистентом в истории «Питтсбурга» в НХЛ.

37-летний форвард сделал 1034-ю голевую передачу в лиге, отличившись в матче с «Айлендерс» (3:2).

Таким образом, Кросби побил рекорд Марио Лемье , на счету которого 1033 ассиста в составе «пингвинов» в НХЛ .

Всего в 1310 играх за карьеру в лиге Кросби набрал за «Питтсбург » 1636 очков, забив 602 гола, уступая по этим показателям лишь Лемье – 1723 балла и 690 шайб в 915 матчах.