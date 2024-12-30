Кросби о рекорде «Питтсбурга» по передачам: «Я стал все больше и больше ценить такие моменты, наверное. Но вообще не очень много думаю о подобных списках»

Сидни Кросби высказался о том, что стал рекордсменом «Питтсбурга» по передачам.

Капитан «Пингвинс» ассистировал Майклу Бантингу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:2).

На счету 37-летнего канадца стало 1034 результативные передачи в 1310 матчах. Он обошел Марио Лемье (1033 в 915).

«Наверное, я стал все больше и больше ценить подобные моменты. Но вообще я не очень много думаю о подобных списках.

Я очень признателен всем другим ребятам из этого списка [лучших ассистентов в истории клуба] за то, что они сделали. Особенно Марио, учитывая то, что он значит для города и организации. Я думаю, что нам всем приятно быть частью такой компании», – сказал Кросби.

Сидни мог стать рекордсменом еще после прошлой игры против клуба с Лонг-Айленда (3:6), но изначально записанную на него передачу потом сняли.

«Это было немного странно, но я рад, что в итоге сделал это дома. К тому же, мы победили», – сказал Кросби.