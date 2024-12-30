Лемье о том, что Кросби побил его рекорд по передачам: «Сид – потрясающий игрок. Нам очень повезло, что он в «Питтсбурге»

Марио Лемье высказался о том, что Сидни Кросби побил его рекорд в «Питтсбурге».

Кросби стал лучшим ассистентом в истории клуба в НХЛ . Капитан «Пингвинс» сделал ассист в матче с «Айлендерс» (3:2). На счету 37-летнего канадца стало 1034 результативные передачи в 1310 матчах. Он обошел Лемье (1033 в 915).

«Я хочу поздравить Сида с установлением клубного рекорда по передачам.

Он потрясающий игрок, и нам очень повезло, что он в «Питтсбурге ».

Я с нетерпением жду от него еще больших достижений», – сказал Марио Лемье .