Маккиннон подрался с Хэйтоном в матче «Колорадо» и «Юты»

Нэтан Маккиннон подрался с Барреттом Хэйтоном в матче «Колорадо» и «Юты».

Эпизод произошел в концовке второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Эвеланш» и клубом из Солт-Лейк-Сити (4:1).

Оба форварда получили по 5 минут штрафа.

Маккиннон в этом матче также отметился 3 результативными передачами и 4 бросками в створ. Лидер бомбардирской гонки (60 очков в 37 играх, 14+46) завершил встречу с полезностью «+3».