Маккиннон подрался с Хэйтоном в матче «Колорадо» и «Юты»
Нэтан Маккиннон подрался с Барреттом Хэйтоном в матче «Колорадо» и «Юты».
Эпизод произошел в концовке второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Эвеланш» и клубом из Солт-Лейк-Сити (4:1).
Оба форварда получили по 5 минут штрафа.
Маккиннон в этом матче также отметился 3 результативными передачами и 4 бросками в створ. Лидер бомбардирской гонки (60 очков в 37 играх, 14+46) завершил встречу с полезностью «+3».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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