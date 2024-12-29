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Задоров подрался с Оливером, заступившись за партнера. Это 4-я драка для защитника «Бостона» в этом сезоне

Никита Задоров подрался с Мэтью Оливером, заступившись за партнера.

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Коламбусом» (4:0).

В середине третьего периода форвард «Блю Джекетс» провел жесткий силовой прием против Чарли Макэвоя. После него защитник «Бостона» какое-то время оставался на льду.

Задоров сбросил перчатки и подъехал к Оливеру. Игроки успели обменяться несколькими ударами, затем судьи их разняли. Оба хоккеиста получили по 5 минут штрафа, россиянину дали еще 2 минуты как зачинщику. Эта драка стала четвертой для Никиты в этом сезоне.

По мнению 85% пользователей портала HockeyFights, победу в поединке одержал Оливер.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНикита Задоров
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