Задоров подрался с Оливером, заступившись за партнера. Это 4-я драка для защитника «Бостона» в этом сезоне

Никита Задоров подрался с Мэтью Оливером, заступившись за партнера.

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Коламбусом » (4:0).

В середине третьего периода форвард «Блю Джекетс» провел жесткий силовой прием против Чарли Макэвоя. После него защитник «Бостона » какое-то время оставался на льду.

Задоров сбросил перчатки и подъехал к Оливеру . Игроки успели обменяться несколькими ударами, затем судьи их разняли. Оба хоккеиста получили по 5 минут штрафа, россиянину дали еще 2 минуты как зачинщику. Эта драка стала четвертой для Никиты в этом сезоне.

По мнению 85% пользователей портала HockeyFights, победу в поединке одержал Оливер.