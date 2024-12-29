Макдэвид в 16-й раз выдал серию из 10+ игр подряд с очками в регулярках НХЛ. Он обошел Лефлера и уступает только Гретцки (31 серия)
Коннор Макдэвид в 16-й раз выдал серию из 10+ матчей подряд с очками.
Капитан «Эдмонтона» отметился результативной передачей в матче с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 27-летнего канадца стало 50 (15+35) очков в 35 играх в текущем сезоне при полезности «+12». Он делит 5-е место в гонке бомбардиров лиги с Кириллом Капризовым («Миннесота») и Митчем Марнером («Торонто»).
Текущая результативная серия Макдэвида – 10 матчей (19 очков на отрезке, 3+16). Коннор выдал серию из 10 или более подряд игр с очками в 16-й раз за карьеру в рамках регулярок.
По числу таких серий он обошел Ги Лефлера (15) и уступает только Уэйну Гретцки (31).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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